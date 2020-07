Buffagni, via i Benetton o noi pronti a lasciare

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Bisogna "dare risposte e trovare una soluzione, quello che sta succedendo in Liguria credo sia indegno, quello che è successo due anni fa è un fatto inqualificabile: secondo noi i Benetton devono uscire dalla gestione delle nostre autostrade. Noi non abbiamo dubbi, se qualcuno poi ha altre idee noi siamo disponibili anche a lasciar perdere tutto e andare via, gli lasciamo il paese". Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni a margine di un evento pubblico a Carugo (Como). "Il tema – ha ribadito l’esponente M5S – è riuscire a garantire ai cittadini sicurezza sulle autostrade, che i Benetton non le gestiscano più e che ci sia una diminuzione delle tariffe, qualsiasi strumento si può utilizzare per arrivare a questo noi siamo più che contenti". Ora si "temporeggia troppo: dobbiamo essere un po’ più rapidi, un po’ più coraggiosi". (ANSA).