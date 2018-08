Bus pubblici, a Como percorrenze medie più basse che nel resto d’Italia

In Lombardia la velocità commerciale degli autobus del trasporto pubblico locale è di 17,6 km orari contro una media nazionale di 19,4 km orari.

Lo dice uno studio elaborato su dati Istat dal centro ricerche Continental Autocarro. L’analisi dello stesso centro ricerche ha permesso pure di formulare una graduatoria dei capoluoghi lombardi sulla base della velocità commerciale degli autobus usati per il trasporto pubblico locale.

I più veloci mezzi di trasporto pubblico su gomma sono a Cremona, dove la media è di 21,8 km orari. Seguono Mantova (21,6), Lecco (19), Brescia (18,5, Varese (18,1), Como e Pavia (18), Lodi (16,8), Bergamo (15,5), Milano, (15,3), Monza (14,6) e Sondrio (14).

Come si può notare, il capoluogo lariano è a metà della classifica regionale ma con una velocità media inferiore a quella nazionale e sicuramente non esaltante.

In Italia, come detto, la velocità commerciale degli autobus usati per il trasporto pubblico locale è di 19,4 km orari. La regione in cui questa velocità è maggiore sono le Marche (22,6). Subito dopo seguono Lazio (22,4), Sardegna e Basilicata (21,2), Emilia Romagna (20,7), Piemonte (20,2) e Abruzzo (20).

Al di sopra della velocità media nazionale si collocano anche il Trentino Alto Adige (19,9), la Calabria e l’Umbria (19,7), il Friuli Venezia Giulia (19,5).

Al di sotto del livello medio nazionale tutte le altre, con la Campania ultima a causa di una velocità media di 15,6 km orari.