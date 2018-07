Buscadero Day, la grande musica fa tappa a Pusiano

Larry Campbell & Teresa Williams, Edoardo Bennato, Paul Young. Sono solamente alcuni dei nomi preannunciati per il Buscadero Day, la kermesse musicale che anche quest’anno sarà caratterizzata da appuntamenti live da non perdere.

Una due giorni di concerti a ingresso libero con musicisti di alto livello, che si terrà sabato 21 e domenica 22 luglio a Pusiano. Prima dell’evento, giunto alla sua decima edizione, è prevista un’imperdibile anteprima con Steve Earle & The Dukes. L’artista americano si esibirà con la band mercoledì 4 luglio. Si tratta dell’unica data fissata in Italia per il famoso musicista a stelle e strisce.

Tornando alla kermesse del 20 e 21 luglio, sui diversi palchi allestiti si alterneranno quasi 70 band. Tra gli ospiti, Tom Chacon, che riceverà il premio Artista rivelazione dell’anno, James Maddock, il pianista David Zollo, il bluesman Pat Savage, oltre a Ben Glover, Eddy Ray Cooper (l’Elvis Presley francese), i Gang (al loro debutto a Pusiano), Massimo Priviero, Filippo Andreani, Fabrizio Consoli e tanti altri artisti. Il programma è consultabile su www.buscaderoday.com.