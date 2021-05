Calano i contagi nel Comasco. In Lombardia 31 vittime

Si conferma anche oggi la discesa dei contagi. In provincia di Como sono state riscontrate solo 76 nuove infezioni. Ci sono stati purtroppo altri tre decessi che portano il numero di vittime nel territorio lariano a 2.252.

Continuano le dimissioni dei pazienti dagli ospedali di Asst Lariana dove attulmente ci sono 147 persone ricoverate per Covid (erano 154 ieri).

Sono 108 all’ospedale Sant’Anna di cui 8 in Rianimazione, più 2 in attesa al pronto soccorso. Sono 14 a Cantù, più 3 in Pronto soccorso e infine 20 all’ospedale di Mariano Comense.

LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA

Con esclusione di Milano, tutte le province lombarde sono al di sotto dei cento casi. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi ci sono ancora 353 persone, 18 in meno rispetto a ieri. Ci sono ancora 1.992 ricoverati negli altri reparti. Ancora alto il numero dei decessi che sono stati 31. Purtroppo è il numero che scende più lentamente. I nuovi positivi in regione sono 598 su 33.030 tamponi effettuati. A livello nazionale, le regioni con più casi odierni sono Lombardia e Campania. In totale in Lombardia ci sono 37.813 positivi al Covid. I morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia sono 33.391.