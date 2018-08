Calcio Como: ecco il girone di serie D. Gruppo lombardo-veneto con Mantova e Sondrio

In attesa che il Tar del Lazio si pronunci sulla domanda di ripescaggio del Como, la Lega di serie D ha presentato i gironi per la stagione, includendo anche la squadra lariana. Cambia completamente la geografia: se lo scorso anno il Como era in un gruppo lombardo-piemontese, nella prossima stagione il girone sarà quasi completamente lombardo (con molte formazioni bergamasche e bresciane), con tre veronesi (Legnago, Villafranca e Ambrosiana, quest’ultima di Sant’Ambrogio di Valpolicella).

Tra i derby più interessanti, quello con il Mantova, altra nobile decaduta e il neopromosso Sondrio. Tra gli avversari incontrati in tempi recenti vi sono Caronnese, Pro Sesto e il Seregno, ora allenato da Andrea Ardito.

Girone B – Ambrosiana, Caravaggio, Caronnese, Ciserano, Como, Darfo Boario, Legnago, Mantova, Olginatese, Ponte San Pietro Isola, Pro Sesto, Rezzato, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Villa d’Almè, Villafranca Veronese, Virtus Bergamo.

La divisione per province delle avversarie degli azzurri. Tra parentesi la distanza chilometrica dalla città lariana.

Bergamo: Caravaggio (76), Ciserano (61), Ponte San Pietro Isola (50), Scanzorosciate (69), Villa d’Almè (54), Virtus Bergamo (70)

Brescia: Darfo Boario (132), Rezzato (133)

Lecco: Olginatese (32)

Mantova: Mantova (199)

Milano: Pro Sesto (43)

Monza-Brianza: Seregno (30)

Sondrio: Sondrio (108)

Varese: Caronnese (31)

Verona: Ambrosiana (184), Villafranca (182), Legnago (225)