Calcio; Lazio: ufficiale Pedro, ‘ecco il nostro nuovo 9’

(ANSA) – ROMA, 19 AGO – "Vi presentiamo il nostro nuovo 9", con questo tweet, accompagnato da foto, la Lazio annuncia l’acquisto di Pedro dalla Roma. Il calciatore spagnolo questa mattina ha sostenuto le visite mediche in Paideia e nel pomeriggio prenderà parte al suo primo allenamento agli ordini di Sarri che conosceva già dai tempi del Chelsea. Dai giallorossi si libera a zero per firmare un contratto biennale con i biancocelesti. (ANSA).