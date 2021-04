Cambio tecnico alla Carrarese, Di Natale al posto di Baldini

Cambio alla guida tecnica della Carrarese, formazione del girone A di serie C, che quest’anno ha già incontrato sia all’andata che al ritorno il Como. L’ultima sconfitta per 3-0 nella partita in trasferta con l’AlbinoLeffe ha infatti portato alle dimissioni dell’allenatore Silvio Baldini (nella foto) e dello staff che lo supportava. Al suo posto la società toscana ha chiamato Antonio “Totò” Di Natale, ex attaccante per anni protagonista in serie A con la maglia dell’Udinese.