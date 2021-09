Campagna vaccinale, Como è quarta. In Lombardia primo posto per Lecco

Como è la quarta provincia della Lombardia per copertura vaccinale anti Covid: l’86,9% della popolazione target ha infatti ricevuto almeno una dose del farmaco immunizzante.

Meglio di Como solamente Sondrio, Monza e Lecco, quest’ultima stabilmente prima dall’inizio della campagna vaccinale.

Fino all’ultima rilevazione, in provincia di Lecco ha ricevuto la prima dose di vaccino l’88,6% della popolazione target.

Tutte le altre province lombarde sono abbastanza vicine. Se Lecco è prima dall’inizio della campagna, Pavia invece non si è praticamente mai mossa dall’ultima posizione e ancora oggi è in coda alla classifica, con l’82,7% di prime somministrazioni.

Tornando alla provincia di Como, continua ad aumentare il numero dei comuni che hanno passato il 90% di prime iniezioni sulla popolazione target: tre giorni fa erano dieci, adesso sono già diciassette.

Il piccolo comune di Trezzone conserva il record – è vicino al 95% di vaccinati – e il capoluogo, Como, raggiunge l’86,4%. In coda alla classifica Zelbio e Cavargna, al 70%.

In totale, sempre in base alle ultime rilevazioni, in Lombardia sono state somministrate 14.053.321 milioni di dosi sui 15.086.422 milioni di vaccini consegnati, ovvero il 93,2%. Dato che posiziona la regione lombarda in seconda posizione in Italia (primo è il Molise), in merito alle somministrazioni effettuate in base alle quantità di vaccini consegnati.

Infine, ampliando lo sguardo all’intero Paese, il totale delle persone vaccinate in Italia è pari a 38.894.060 milioni (72,01% della popolazione over 12). Una cifra che corrisponde al 65,6% della popolazione. Si tratta in questo caso di persone che hanno completato l’intero ciclo vaccinale, in attesa di capire se ci sarà una terza dose.