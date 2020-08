Campionati nazionali di ciclismo in Veneto, in gara cinque lariani

È tempo di campionati nazionali di ciclismo in Veneto con i Professionisti comaschi, uomini e donne, pronti a lottare per i titoli tricolori. Si inizia domani, venerdì 21 agosto, con le prove a cronometro. Domenica, poi, la gara maschile su strada. Quella femminile, invece, andrà in scena a fine ottobre a Castelgomberto, in provincia di Vicenza.

Per gli uomini la sfida a cronometro sarà sulla distanza di 38,8 chilometri, con un tracciato che va da Bassano del Grappa a Cittadella passando per Marostica, Colceresa e Tezze. Il via alle 18.30. In lizza l’erbese 27enne Matteo Spreafico, reduce dalla partecipazione al Giro di Lombardia, chiuso all’83° posto con la maglia della sua nuova squadra, la Zebù-Ktm.

La gara maschile sarà preceduta, alle 16.15, da quella femminile, sempre da Bassano a Cittadella, ma con un percorso differente di 34,7 chilometri. Al via le comasche Alice Gasparini (team Eurotarget-Bianchi-Vittoria), già vicecampionessa europea giovanile della specialità nel 2014, e Greta Marturano (Top Girls-Fassa Bortolo), in questo 2020 vincitrice della maglia bianca di miglior giovane in febbraio in Spagna alla “Setmana Ciclista Valenciana”. Domenica poi, con partenza alle 10.30, la prova dei “Pro”, l’evento clou della manifestazione: oltre a Spreafico ci saranno gli altri lariani Davide Orrico (Team Vorarlberg–Santic) e Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step). Quest’ultimo è reduce dalla vittoria dell’ultima tappa al Giro di Polonia, e motivato anche dalla convocazione in Nazionale per la prova unica che assegnerà il titolo europeo, mercoledì prossimo in Francia. La sfida su un circuito tra Bassano e Cittadella: 11 giri per un totale di 253,7 chilometri.