Campione d’Italia, giovedì il commissario prefettizio in udienza in Regione

Domani a Milano la Commissione speciale rapporti tra Lombardia e Confederazione svizzera ascolterà in audizione sia Giorgio Zanzi, commissario prefettizio del Comune di Campione d’Italia, che le organizzazioni sindacali e il Comitato civico. «Vogliamo ascoltare la situazione e gli aggiornamenti sulla situazione», ha detto il consigliere del Pd Angelo Orsenigo. L’audizione sarà congiunta assieme alla Commissione Attività produttive. Invece, il Comitato civico Campione d’Italia ha chiesto di discutere della direttiva europea che cambierebbe lo status doganale del comune. Il consigliere Pd auspica che questo sia solo « un primo passo per cercare di portar fuori la nostra exclave dal baratro nella quale è precipitata ormai un anno fa. Per questo chiediamo ancora una volta che sia il Governo centrale a intervenire e che Regione Lombardia si faccia portavoce della comunità e della provincia di Como alla quale appartiene».