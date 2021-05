Canottaggio, raduno azzurro con Rocek e Ruta

Archiviata la seconda prova di Coppa del Mondo di Lucerna – durante la quale la Nazionale italiana ha vinto sei medaglie – il gruppo olimpico sta per riprendere il percorso di preparazione in vista dell’obiettivo principe della stagione, i Giochi di Tokyo in programma nella capitale giapponese a partire dal 23 luglio.

Gli atleti dell’Italia da oggi saranno riuniti a Sabaudia (Latina) per un nuovo collegiale, che finirà il 1° giugno a ridosso della terza e conclusiva prova della Coppa del Mondo 2021. L’evento sarà ospitato proprio sulle acque di Sabaudia (dal 4 al 6).

Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha convocato complessivamente 31 atleti (26 senior e 5 pesi leggeri). Del gruppo fanno parte due comaschi: Aisha Rocek (nella foto, portacolori di Canottieri Lario e Gruppo Carabinieri) e Pietro Ruta, delle Fiamme Oro, la squadra della Polizia.