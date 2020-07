Cantù, addio al presidente del Club Fiat 500 Giovanni Lembo

Un lutto che tocca il mondo dei motori comaschi e i promotori di manifestazioni sul territorio. È scomparso a 53 anni Giovanni Lembo, canturino, da quindici anni presidente provinciale del club Fiat 500 Como, organizzatore di raduni sul Lario che hanno sempre raccolto molte adesioni e che sono diventati popolari anche al di fuori dei confini comaschi. Meccanico ed esperto di automobili d’epoca, specialmente di Fiat 500, Lembo è stato ricordato dagli amici come «un chirurgo dei motori».

Pilota di auto in gare in salita, conosciuto in Italia e all’estero, soprattutto in Germania, lascia un grande vuoto tra gli appassionati del settore e tra le tante persone che lo hanno conosciuto e apprezzato e che in queste ore lo stanno piangendo sui social e sulle pagine dedicate ai raduni automobilistici.

Domani alle 15 i funerali di Giovanni Lembo nella chiesa di Mirabello di Cantù, preceduti alle 14.30 dalla recita del rosario.