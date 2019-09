Cantù, mercoledì a Senna l’amichevole con Torino

Il palasport “Vitale Broggi” di Senna Comasco ospita mercoledì alle 20.30 il “Trofeo degli Angeli”, tradizionale appuntamento estivo che – come ogni anno – concluderà la preseason biancoblù. La compagine allenata da coach Cesare Pancotto affronterà la neonata Basket Torino, società nata di recente a seguito del fallimento della Torino del basket targata Auxilium.

I biglietti per la partita sono acquistabili esclusivamente la sera stessa al palasport. I tagliandi partono da € 5 euro per i ridotti, fino ad arrivare ai dieci euro per il costo del biglietto intero. Nei ridotti rientrano due categorie: gli Under 14 e i soci di Tutti insieme Cantù. Le casse dell’impianto di Senna Comasco apriranno un’ora e mezza prima della palla a due, alle 19.

Canturini con il morale alto dopo il successo nel Trofeo Lombardia, disputato lo scorso fine settimana a Desio (nella foto di Walter Gorini la premiazione). In semifinale l’Acqua S.Bernardo ha superato Brescia per 84-72, poi nella finalissima ha avuto la meglio sugli sloveni del KK Cedevita Olimpija Ljubljana per 84-78.