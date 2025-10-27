Cantù realizza un progetto che aveva nel cuore | Presto avrà una nuova caserma dei Vigili del Fuoco
Con un investimento di oltre 5 milioni di euro Cantù finalmente si prepara ad accogliere la nuova caserma dei Vigili del Fuoco.
Cantù è pronta ufficialmente a realizzare un progetto che aveva pensato da anni e che è di grande importanza per tutta la cittadinanza.
Infatti, è stato pubblicato il bando per la realizzazione del nuovo distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco. Questa realizzazione è tanto attesa e interamente finanziata dal Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per un valore complessivo di 5.370.000 euro.
Una cifra importante per una struttura moderna e all’avanguardia, che assume un grande valore alla luce dei problemi sostenuti da Cantù dopo gli allagamenti del 22 settembre.
Quel giorno è stato storicamente importante, perché ha fatto emergere le problematiche di un territorio fragile a fronte del cambiamento climatico che deve assolutamente esser pronto ad affrontare emergenze inenarrabili.
La nuova caserma è importante per affrontare le fragilità del territorio
La soddisfazione del sindaco di Cantù
Il sindaco Alice Galbiati ha ribadito: “Un passo avanti per la realizzazione di un’opera la cui importanza è stata sottolineata anche nel corso dell’ultimo incontro in Prefettura, durante i giorni difficili dell’alluvione…”
L’opera è definita strategica per migliorare i tempi di intervento sul territorio e rafforzare la sicurezza. “Una risposta concreta al bisogno di mezzi e strutture adeguate per chi ogni giorno garantisce la nostra sicurezza”, ha dichiarato il sottosegretario Nicola Molteni. Anche il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti per portare a termine un’opera fondamentale per la città e per l’intera area comasca.