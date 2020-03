Carta sconto benzina, agevolazioni dimezzate. Coronavirus, consumi in calo

Sconto benzina più che dimezzato per la fascia A e quasi azzerato per la B. Gli automobilisti che vivono nei comuni di confine e che beneficiano di una riduzione sul rifornimento, a partire da venerdì 13 marzo noteranno la differenza.

Per la fascia A attualmente lo sconto è di 23 centesimi e tra pochi giorni sarà di 10. Per la fascia B si passa da 15 a 2 centesimi; viene inoltre sospesa l’agevolazione per il gasolio.

La comunicazione, arrivata ieri mattina direttamente ai gestori degli impianti, si riferisce a un decreto di Regione Lombardia. La rideterminazione dello sconto è un meccanismo previsto in base al divario del costo dei carburanti tra Lombardia e Svizzera. Visto il sostanziale livellamento del prezzo medio, in base all’ultima rilevazione a disposizione, è seguito l’adeguamento.

Riduzione e sospensione – che resteranno attive fino a quando non sarà consentita la riattivazione – hanno però sorpreso i rappresentanti della categoria. «Lo sconto è flessibile – dice Daniela Maroni, presidente dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti di Confcommercio Como – Nulla da dire sul provvedimento, ma sorprende che sia arrivato così, dall’oggi al domani e senza un minimo di confronto».

Con l’emergenza sanitaria in corso e le conseguenti limitazioni negli spostamenti, i gestori stanno registrando un calo importante dell’erogato nell’ordine del 50%. «Fortunatamente la gente sta rispettando le regole – afferma Daniela Maroni – ma per gli impianti è un momento delicato e la comunicazione della Regione è stata un fulmine a ciel sereno».

Dalla categoria arriva anche la richiesta di alcuni chiarimenti per gestire questa fase di emergenza, in particolare i rapporti con i clienti.