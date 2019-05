Carugo: investita mentre va a scuola. Paura per una 14enne

Un volo spaventoso ma, per fortuna, un epilogo migliore di quanto sembrava in un primo momento. Una ragazzina di 14 anni è stata investita questa mattina in via Vittorio Veneto a Carugo.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 7 sarebbe stata urtata da un’auto. Inizialmente la situazione è apparsa seria, tanto che sono stati allertati i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono arrivati automedica, ambulanza e anche l’elisoccorso. Dopo le prime cure la 14enne è stata portata all’ospedale di Cantù in codice giallo. Non sarebbe in pericolo.