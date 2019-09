Centomiglia del Lario, nuova data. Attesa per il nulla osta di Regione Lombardia

Via libera del consiglio dello Yacht Club Como per la disputa della Centomiglia del Lario nel fine settimana del 9 e 10 novembre. La storica gara di motonautica era in origine in programma lo scorso fine settimana, ma l’evento è stato sospeso in segno di lutto per l’incidente di Venezia in cui hanno perso la vita, durante un tentativo di record, Fabio Buzzi, Luca Nicolini e l’olandese Erik Hoorn.

La data va bene sia per il calendario della motonautica, sia per quello del Calcio Como, impegnato in trasferta a Novara. I box della competizione, infatti, si trovano nella zona dello stadio Sinigaglia.

Ora per avere il nulla osta definitivo manca la conferma della Regione Lombardia, che è tra gli sponsor della gara e deve confermare il suo contributo dopo lo spostamento forzato.