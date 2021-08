Cinema d’autore all’Uci di Montano

Lunedì 9 agosto nella catena degli UCI Cinemas di cui fa parte anche la multisala di Montano Lucino con 11 schermi continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Il protagonista di questa settimana è Occhi Blu, il film diretto da Michela Cescon e distribuito da I Wonder Pictures su due commissari che cercano di capire l’identità di un rapinatore seriale.

La storia è quella di un rapinatore solitario, che in sella a un maxi scooter ogni volta diverso, deruba una banca e una gioielleria dietro l’altra svicolando a grande velocità tra le pieghe di Roma, tra le sue bellezze antiche e le sue archeologie urbane, riuscendo sempre a seminare i suoi inseguitori e infine a svanire nel nulla. Il caso è nelle mani di un commissario romano, verace e cinico. Non riuscendo a venirne a capo, egli chiede aiuto a un suo amico parigino, detto il Francese, un ex commissario famoso per la sua perspicacia psicologica e per avere risolto decine di casi impossibili. Tutti, tranne quello che riguarda la morte della figlia, per il cui anniversario torna in città ogni anno. Sarà lui a scoprire l’identità del rapinatore, una persona insospettabile quanto di grande intelligenza, con il quale ingaggia una sfida dalle conseguenze imprevedibili.

I prossimi appuntamenti della rassegna saranno con:

16 agosto – La Nostra Storia : l’adattamento del romanzo di Héctor Abad Faciolince, diretto dal premio Oscar Fernando Trueba e distribuito da Lucky Red. Il film racconta la storia versa dell’attivista colombiano per i diritti umani Héctor Abad Gómez, un uomo combattuto tra l’amore per la sua famiglia e la lotta politica;

23 agosto – Corpus Christi: il film di Jan Komasa distribuito da Wanted che racconta la storia di Daniel, un ventenne che sta vivendo una profonda trasformazione spirituale e vorrebbe farsi prete, ma è frenato dalla sua fedina penale.

Le multisale del Circuito in cui è attiva la rassegna ESSAI. sono: UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Cagliari, UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI MilanoFiori, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI RomaEst, UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Luxe Palladio.

UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Luxe Marcon e UCI Luxe Palladio applicheranno la tariffa di 6 euro, nelle restanti multisale il costo del biglietto è di 5 euro. Restano valide tutte le agevolazioni previste per i possessori di SKIN ucicard e i convenzionati.

