Classica, Alogna lancia il festival d’autunno

Si avvicina l’inaugurazione del Festival Autunno in Musica 2018 di Terre di Frontiera e Comoclassica, l’associazione musicale del violinista lariano Davide Alogna, attualmente in tour in Turchia. Le date sono tre: il 16 settembre alla Chiesa Vecchia di Faloppio, il 28 ottobre Binago e il 2 Dicembre a Bizzarone. Tutti i concerti alle 17. “Siamo alla sesta edizione – commenta Alogna – e devo dire che in questi anni abbiamo riscosso una notevole affluenza di pubblico con una media di 150 -200 persone a concerto nei luoghi più affascinanti dei comuni dove abbiamo portato grandi nomi della musica classica. Quest’anno inaugurerò io in duo con il pianista Fiorenzo Pascalucci (Premio Rina Sala Gallo e Premio Venezia) e sará una bellissima occasione per ascoltare in anteprima il Terzo concerto per Violino e pianoforte di Castelnuovo Tedesco che abbiamo registrato per Naxos internazionale e che uscirà il 9 novembre in tutto il mondo”. Nel cd ci saranno tre prime registrazioni mondiali del compositore ebreo (che fuggi in America in seguito alle leggi razziali) soprannominato “Il Maestro dei Maestri”. Verrà inoltre presentato il libro di Angelo Gilardino edito da Curci “Un fiorentino a Beverly Hills”. “Il resto del programma sarà dedicato al compositore che amo di più, Wolfgang Amadeus Mozart con alcuni dei suoi capolavori per violino e pianoforte” dice Alogna che si appresta a incidere per una grossa major.

Nelle altre date del festival il 28 ottobre alla Chiesa di Santa Maria a Binago ci sarà uno spettacolo unico con due celebrità del mondo della musica classica, Luca Provenzani e Amerigo Bernardi rispettivamente primo violoncello ed il primo contrabbasso dell’Orchestra della Toscana che con il Duo “Bassi ma non troppo” proporranno pagine di Sammartini,Mozart e Rossini in occasione del suo 150esimo anniversario.

L’ultimo concerto di musica antica il 2 dicembre alla Chiesa di Sant ‘Evasione a Bizzarone con l’Ensemble Fantazyas del Maestro Roberto Balconi, un grande esperto del repertorio con un omaggio al genio di Haendel.