Clarinetto e pianoforte, recital a Villa Carlotta

Concerto di Antonio Puglia e Mariano Meloni, rispettivamente al clarinetto e al pianoforte, per celebrare la musica di maestri italiani quali Rossini, Verdi e Puccini, il tango di Gardel e la tradizione della musica Klezmer, il 3 agosto alle 17.30 a Villa Carlotta di Tremezzo. Il duo Puglia-Meloni, fondato nel 1983, è formato da due musicisti provenienti da prestigiose esperienze musicali. Nel corso della lunga carriera concertistica, svolta in Italia e all’Estero, questa formazione ha ottenuto larghi consensi di pubblico e di critica. Il duo vanta un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla Musica jazz e Contemporanea, con particolare interesse rivolto alle esecuzioni di composizioni dell’Ottocento e del Novecento.

Il consolidato affiatamento esecutivo e interpretivo, la preparazione artistica e musicale individuale, insieme alla ricca selezione dei programmi da concerto, sono il punto di forza del duo.

Dove danza il respiro dell’anima è il titolo dell’ultimo cd inciso dai due musicisti, in cui il clarinetto e il pianoforte volteggiano virtuosisticamente nello spazio e nel tempo, conducendo l’ascoltatore in un piacevole viaggio nell’intimo mondo della musica, di ispirazione popolare e non, strettamente legata al movimento e alla danza.