Colloquio di lavoro, indossa sempre un abito di questo colore per fare buona impressione: ti assumeranno dopo la stretta di mano

Quando ti prepari per un colloquio di lavoro, ricordati sempre di indossare qualcosa di questo lavoro: ti assumono ad occhi chiusi.

Cercare un lavoro non è mai una questione semplice visto che ci sono tante variabili da considerare. Una volta trovata poi la posizione giusta, quella per cui vogliamo candidarci, allora lì cominciano altri problemi.

Uno di questi è senza dubbio il colloquio di lavoro. Una volta inviato il curriculum, l’ufficio o l’azienda possono infatti chiamare per fissare un appuntamento da vicino.

In queste situazioni, si genera spesso un pizzico di ansia e ci chiediamo come possiamo impostare la voce, cosa dobbiamo dire o non dire, come sedersi. Ma uno dei quesiti più complicati resta uno: cosa mi metto?

L’obiettivo è conquistare la stima di chi abbiamo di fronte, la fiducia quindi fare buona impressione e c’è un colore che in questi casi funziona sempre.

Il colore giusto è questo

Come ci vestiamo, come ci muoviamo, come gesticoliamo dicono molto di noi. Non si tratta di un modo di dire, ma dietro certi dettagli c’è tutto un discorso psicologico da poter fare. Per esempio si parla spesso delle scelte, dei gusti che confermano se siamo persone intelligenti o meno. Un esempio in tal senso è la scelta del nostro colore preferito o comunque del colore che scegliamo in determinate situazioni.

Veniamo proprio al momento del colloquio di lavoro. Vogliamo dare una buona impressione, giusto? Vogliamo a tutti i costi far capire a chi abbiamo di fronte che siamo persone sveglie, intelligenti. Quindi c’è un solo colore che richiama tutto questo e si tratta del blu.

Il colore giusto per fare buona impressione

Dietro i colori c’è da sempre uno studio approfondito. Come riferisce studenti.it, alcune tonalità e sfumature mandano dei messaggi chiari e valorizzano alcuni aspetti della personalità. Parliamo appunto del caso in particolare del blu. Si tratta di un colore che, secondo alcuni studi, se utilizzato nel migliore dei modi è in grado di trasmettere una sensazione di fiducia, stabilità e quindi si può fare così buona impressione su chi abbiamo di fronte.

Può quindi essere il colore giusto per impressionare chi ci sottopone al colloquio di lavoro e convincerlo quindi che siamo persone intelligenti, che meritano una piccola occasione. Quindi spazio al blu che sia una camicia, una giacca o anche un foulard. Un dettaglio colorato che può fare una enorme differenza quando parliamo del nostro futuro.