Il Paradiso delle Signore, la vita di Rosa Camilli appesa ad un filo: a salvarla sarà proprio una delle sue più acerrime nemiche

Nuovi colpi di scena nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore: la vita di Rosa Camilli a rischio e sarà proprio la sua nemica ad intervenire.

Uno dei grandi successi del piccolo schermo e della rete televisiva ai è senza dubbio Il Paradiso delle Signore. Un vero e proprio gioiellino che attira da anni l’attenzione di una nutrita fetta di pubblico.

Le prime due stagioni sono andate in onda in prima serata, ma successivamente è divenuto un appuntamento quotidiano nel pomeriggio del primo canale della rete televisiva di Viale Mazzini.

Appuntamento che ha fatto ritorno anche in questa stagione televisiva e che sembra annunciare ancora clamorosi colpi di scena. Tra le protagoniste di questa stagione troviamo anche il personaggio di Rosa Camilli.

La giovane giornalista adesso rischia di vedere la sua vita travolta dagli eventi a seguito della decisione di aprire il suo cuore a Marcello Barbieri.

Caos al Paradiso

I due personaggi sono amici da sempre ma di recente hanno scoperto di provare un amore travolgente. Questo ha spinto Marcello a lasciare la contessa Adelaide di Sant’Erasmo la sera prima del matrimonio. Scoperta la verità sul nuovo amore dell’ex fidanzato, la donna è decisa a vendicarsi. Per farlo è pronta a tutto, anche ad allearsi con Umberto Guarnieri, suo cognato ed ex amante, anche lui pronto ad ogni mezzo.

Saranno proprio i due che decideranno di mettere a segno una mossa spietata contro la Camilli, ancora ignara di tutto e che continua la sua vita con la speranza di ottenere prima o poi il perdono di Adelaide e di sua figlia Odile, amica di sempre e che si è sentita tradita dalle bugie dell’amica.

Rosa Camilli nei guai

Nelle anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 novembre, sappiamo che Adelaide ha pensato ad un piano per colpire la Camilli e rovinarle del tutto la vita, ma soprattutto la carriera. La contessa farà alcune indagini sulla ragazza al punto da studiare un piano per distruggerla. Piano di cui verrà messa al corrente anche Odile che, nonostante la delusione, proverà ad arginare la furia della madre.

Quando la ragazza capirà però di non poterla fermare, allora deciderà di fare una mossa inaspettata. La giovane donna deciderà infatti di confrontarsi proprio con Rosa per metterla in guardia dal piano della madre ed invitarla quindi a lasciare in fretta e furia il Paradiso Donna. Dovrà quindi essere Rosa a decidere cosa fare.