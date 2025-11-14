Sugo di pomodoro, non buttarlo solo perché lo senti troppo acido: aggiungi questo ingrediente alla pentola | Pochi minuti e torna perfetto

Mettersi ai fornelli comporta anche qualche piccolo imprevisto come il sugo di pomodoro acido, ma oggi vi sveliamo come salvare la situazione.

La cucina è un luogo indispensabile in casa perché è la stanza dove ci si mette ai fornelli per preparare i pasti principali. Per qualcuno è una vera passione, è arte in quanto possono dare sfogo alle loro capacità e realizzare piatti gustosi.

Allo stesso tempo però può trasformarsi nel luogo del dramma, soprattutto per chi non vanta delle grandi capacità ai fornelli e fa quel che può. Spesso chi non è portato per la cucina combina anche dei veri disastri.

Qualcosa si attacca alla pentola, si aggiunge all’acqua che bolle lo zucchero e non il sale. Insomma, ci sono tanti piccoli imprevisti che possono capitare e mettere a rischio il nostro pranzo o la cena.

Un problema in tal senso arriva quando dobbiamo preparare l’amato sugo di pomodoro. Questo può infatti risultare acido e in questi casi non devi buttarlo perché c’è un rimedio.

Un problema con il sugo

Una delle preparazioni più amate degli italiani è il sugo al pomodoro. Questo serve per esempio per condire la pasta, con l’aggiunta di una foglia di basilico e del parmigiano. Basta poco per essere felici e soddisfatti. Una preparazione dicevamo semplice o almeno così tutti pensano, ma ci sono degli imprevisti nascosti dietro l’angolo e che possono rovinare tutto.

Uno di questi ha a che fare con il pomodoro che viene utilizzato. Spesso infatti il sugo può risultare troppo acido: un vero e proprio dramma. Quello che dovete evitare però è buttare il sugo e sprecare quindi del cibo. Si tratta infatti di un imprevisto a cui è possibile porre rimedio in pochi minuti per ottenere un sugo buono e soddisfacente.

Puoi rimediare in pochi minuti

Quando ci troviamo in cucina e ci rendiamo conto che il sugo nella pentola è troppo acido, non dobbiamo assolutamente buttarlo via. Si tratta di un problema a cui è possibile porre rimedio in pochi minuti. Potete infatti aggiustare il sugo aggiungendo un cucchiaino di bicarbonato al liquido: le bollicine che compariranno ti confermeranno che l’acidità del sugo sta diminuendo piano piano.

In alternativa, vi è una soluzione ancora più semplice ossia aggiungere una patata all’interno del sugo. Deve essere aggiunta dopo averla sbucciata e bisogna lasciarla agire per alcuni minuti. Prima di terminare la cottura poi la dovete mettere da parte. Un sistema semplice, sicuro e che funziona.