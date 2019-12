Comaschi al volante per quasi un’ora e mezza al giorno

A Como si guida un’ora e 22 minuti al giorno a una velocità di 30,4 km/h, dato inferiore alla media della Lombardia che è di 32 km/h per 1 ora e 19 minuti al giorno seduti in auto.



Sono questi i primi dati curiosi che emergono dall’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2018, realizzato dopo aver analizzato i dati di circa 4 milioni di automobilisti che installano la scatola nera Unibox sulla propria autovettura. Nella provincia lariana si utilizza l’auto per 288 giorni all’anno contro la media lombarda di 282 e ogni giorni si percorrono in media 41 chilometri. Considerando invece la strada percorsa in un anno, le automobili comasche fanno segnare in media sul contachilometri 11,968 chilometri, ovvero 87 in più rispetto alla media regionale.



La provincia lombarda dove si impiega di più l’auto in assoluto è Brescia, con 293 giorni di utilizzo che è anche la città che risente maggiormente del traffico: i bresciani, infatti, trascorrono in auto 1 ora e 32 minuti al giorno ad una velocità media di 27,8 km/h. La città che “dà più gas” è Lodi, con una velocità media di 37,1 km/h, ben al disopra della media nazionale (29,5). Anche Cremona e Mantova seguono lo stesso trend, con una velocità media di 37 km/h, così come Pavia (35 km/h). Qui gli spostamenti risultano meno faticosi e risentono di un traffico meno intenso rispetto al resto della regione.