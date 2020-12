Como, 202 positivi. Crescono ancora i guariti

L’ultimo giorno di Area Gialla per Como e la Lombardia regala numeri positivi sul fronte del calo di ricoverati in terapia intensiva (-16) e negli altri reparti (-128). Non particolarmente alto il numero dei tamponi inviati ieri dai vari laboratori a Regione Lombardia, sono stati 29.153, 2.736 sono i nuovi positivi (9,3%). I guariti o dimessi sono 5.034. Per quanto riguarda la provincia di Como sono stati 202 i positivi rilevati.

Nella grafica tutti i dati del giorno.