Como, altri 24 morti per il Covid. La Svizzera: «Numeri tuttora molto preoccupanti»

L’area metropolitana e la zona a Nord di Milano si confermano come le più colpite dalla seconda ondata del Covid in Lombardia. Nelle ultime 24 ore, con l’eccezione del capoluogo di regione, la provincia di Como è stata quella che ha fatto segnare il maggior numero di nuovi positivi: 457. Purtroppo, è stato elevato anche il dato dei decessi, 24. In totale, dall’inizio della pandemia sul Lario sono state contagiate 29.321 persone, mentre i morti sono stati 1.191.

La situazione in Svizzera

Oltrefrontiera, in Canton Ticino, tra mercoledì e giovedì sono state 270 le persone risultate positive al virus, per un totale di 16.492 dall’inizio della pandemia. Otto anche i nuovi decessi, che portano il bilancio delle vittime a 568.

In tutta la Confederazione, nelle ultime 24 ore, si sono invece registrati 4.455 nuovi casi di Coronavirus e 80 morti, assieme a 194 ricoveri. Il tasso di positività è sceso al 15,93% ma questi numeri non sono giudicati in modo del tutto positivo dalle autorità.

Secondo il ministro dell’Interno e della Salute, Alain Berset, la situazione svizzera rimane infatti «molto preoccupante».

