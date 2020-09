Como, i nuovi casi di Covid sono 15

In provincia di Como sono 15 i nuovi casi accertati di Covid da Regione Lombardia nel consueto bollettino quotidiano. L’unica provincia a contagi zero è Sondrio.



Segno meno per i pazienti in terapia intensiva e una vittima nelle ultime 24 ore in Lombardia, mentre resta altissimo il numero dei tamponi processati, 23.409. I nuovi casi accertati sono 388, e il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari dunque all’1,65%. Dei nuovi casi, 65 sono debolmente positivi e 18 sono tamponi fatti dopo il test sierologico.

Nelle ultime 24 ore 134 pazienti sono guariti o sono stati dimessi, mentre come detto c’è una nuova vittima. La situazione degli ospedali lombardi. Sono 23 i malati in terapia intensiva, 3 meno di ieri e 245, uno più di ieri, i degenti nei reparti di malattie infettive.