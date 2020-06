Como, il Coronavirus frena: oggi 5 soli nuovi contagi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore

La Lombardia non riesce a togliersi di dosso la pandemia di Coronavirus. E in un solo giorno fa registrare altri 242 casi, il 73,5% del totale dei nuovi contagiati in Italia.

In provincia di Como i numeri sono fortunatamente bassi: soltanto 5 i casi diagnosticati nelle ultime 24 ore. Diventano quindi 4.023 i cittadini del territorio lariano che hanno certamente contratto il virus dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Sono invece 625 (lo stesso numero di ieri) i comaschi vittime del virus: 346 uomini e 279 donne.

Ecco i dati completi regionali e provinciali

Tamponi effettuati: 11.559

Totale complessivo: 917.881

Attualmente positivi: 14.972 (-261)

Totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 92.302 (+242)

La percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi e’ 2,1%

I nuovi casi positivi: 242 di cui 58 a seguito di test

sierologici

I guariti/dimessi: 60.850 (+489)

In terapia intensiva: 59 (-10)

I ricoverati non in terapia intensiva: 1.796 (-106)

I decessi: 14 (totale complessivo: 16.480)

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.966 (+61) di cui 10.190 (+16) a Milano citta’

Bergamo 13.978 (+69)

Brescia 15.353 (+16)

Como 4.023 (+5)

Cremona 6.565 (+6)

Lecco 2.804 (+3)

Lodi 3.552 (+3)

Mantova 3.424 (+5)

Monza e Brianza 5.706 (+43)

Pavia 5.514 (+20)

Sondrio 1.542 (+1)

Varese 3.829 (+6)

2.046 in fase di verifica.