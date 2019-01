Como, nel 2018 in crescita le richieste di mutui e di surroghe

In aumento le richieste di credito da parte delle famiglie lombarde.

A certificarlo lo studio Crif relativo al 2018 che evidenzia, ad esempio, come il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe sia cresciuto del +0,4% rispetto al 2017. A livello provinciale, l’incremento maggiore è stato fatto registrare, dopo Brescia con un 2,9% proprio da Como (+2,85%). Relativamente agli importi medi richiesti, invece, si registra un aumento complessivo rispetto alla precedente rilevazione del 2017. Nello specifico, la provincia di Milano guida la classifica regionale con 153.249 euro richiesti, seguita da Como (138.095 euro). Il valore medio più contenuto è della provincia di Mantova, con 112.070 euro. Crescono le richieste di prestiti per l’acquisto di beni e servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi), la Lombardia si è distinta per un aumento piuttosto contenuto, pari a +2,7% rispetto allo stesso periodo del 2017.