Como Nuoto battuta: la serie A sarà assegnata nella “bella”

Sarà la “bella” di domenica prossima a Legnano a decidere le sorti dei playoff di serie A2 di pallanuoto femminile. In palio, un posto nella serie A 2022. Dopo aver vinto gara 1 a Legnano, oggi per la Como Nuoto Recoaro è arrivato lo stop in Campania con l’Acquachiara Napoli. Le partenopee si sono imposte per 13-10. La sfida è al meglio dei tre incontri e quindi la prossima partita sarà quella che definirà il nome della compagine promossa.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola venerdì 9 luglio