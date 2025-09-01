Como, nuovo caso di Chikungunya: scatta la disinfestazione straordinaria fino al 1° settembre

Ilaria Lando 1 Settembre 2025
Como e zanzare

Alert zanzare - Freepik - CorrierediComo.it

Alert Chikunguya: il Comune ha predisposto un intervento di disinfestazione, che si svolgerà anche in caso di maltempo. 

A Como è stato confermato un nuovo caso di Chikungunya, una malattia virale trasmessa dalle zanzare tigre (Aedes albopictus).

Si tratta di un altro episodio isolato, tuttavia è bastevole per far scattare le misure preventive previste dal protocollo sanitario regionale.

Il Comune ha annunciato un intervento straordinario di disinfestazione che interesserà alcune zone della città.

Il tutto è previsto da sabato 30 agosto fino a domenica 1° settembre, nelle ore notturne comprese tra l’1:00 e le 5:00 del mattino.

Dove verrà effettuata la nuova operazione di disinfestazione

Le operazioni riguarderanno principalmente le vie e i quartieri in cui il caso è stato registrato o dove si sospetta la presenza di focolai larvali. Principalmente la nuova disinfestazione avverrà in via F. Petrarca; via L. Dottesio; via D. Alighieri; via L. Guanella; via T. Grossi; via C. Linati; viale C. Battisti; via G. Porro; via E. Rota; via S. da Locarno; via G. Perlasca; viale Lecco; via N. Sauro; via L. Dottesio; via Fiume; via G. Sirtori; via F. Petrarca; via G. Giulini; via Carloni. Il focus è eliminare sia gli esemplari adulti sia le larve, interrompendo la catena di trasmissione.

Durante la disinfestazione, i cittadini sono invitati a non sostare all’aperto, a chiudere le finestre e a ritirare oggetti come giochi, ciotole, panni stesi o alimenti dai balconi e dai giardini. Anche gli animali domestici dovranno essere tenuti al riparo. In caso di contatto accidentale con il prodotto utilizzato, è consigliabile lavarsi immediatamente e consultare un medico in caso di reazioni anomale. L’amministrazione comunale sottolinea quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini nel ridurre i possibili ristagni d’acqua nei propri spazi privati. Anche un piccolo contenitore dimenticato può trasformarsi in un perfetto incubatore per le larve di zanzara.

Malattie e zanzare tigre
Allarme Chikungunya – Freepik – CorrierediComo.it

Come capire se siete infetti per evitare complicanze

La Chikungunya è causata da un virus trasmesso attraverso la puntura di zanzare infette. Dopo un’incubazione di pochi giorni, i sintomi principali possono essere confusi con quelli di un’influenza. Febbre alta improvvisa, dolori articolari intensi, soprattutto a mani, piedi, polsi e caviglie e mal di testa sono lo standard del contagio. A seguire potreste avvertite una forte stanchezza e possibili eruzioni cutanee

L’allerta resta sotto controllo, ma le autorità ribadiscono che continuare con la campagna di prevenzione individuale e il rispetto delle indicazioni sanitarie sono fondamentali per limitare ogni rischio fino a che gli ultimi esemplari di zanzare saranno ancora vivi.