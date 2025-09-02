Dal 5 al 7 settembre torna la 51esima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group

A Villa d’Este settembre è il mese del forum su politica ed economia. Scenari geopolitici, economici, tecnologici e le loro implicazioni.

Torna a Villa d’Este la 51esima edizione del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group che è un acronimo per The European House Ambrosetti.

Il tema dell’incontro sarà “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Ci saranno ospiti internazionali come relatori appartenenti al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale.

Alla 51esima edizione parteciperanno nove Governi (Albania, Arabia Saudita, India, Italia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti), i principali ministri italiani e quattro Commissari europei, insieme all’Eu Rapporteur per il Single Market.

Sarà l’occasione di un interscambio di opinioni, dati e statistiche nel tentativo di comprendere lo scenario geopolitico ed economico attuale.

Di cosa si discuterà a Villa d’Este

Le tematiche del meeting si incentreranno sulle sfide globali e i loro impatti sull’economia, analizzando il nuovo ordine mondiale, si valuterà il passaggio dalla globalizzazione alla frammentazione e il possibile cambiamento degli equilibri di potere. Verrà inoltre proposta una diagnosi dell’architettura finanziaria globale e un approfondimento sul quadro economico.

Verranno analizzate le prospettive del futuro, con sessioni dedicate al domani e alle frontiere della ricerca scientifica. Ci sarà anche un doveroso focus sugli Stati Uniti.

Come si svolgerà l’incontro

L’incontro è di tre giornate. Il primo giorno prevede un’analisi riguardante i grandi temi globali in base al pov economico, geopolitico e scientifico-tecnologico. La seconda giornata sarà focalizzata sull’Europa grazie al contributo che forniranno autorità e rappresentanti di tutte le principali istituzioni continentali che affronteranno dettagliatamente i temi più attuali legati all’Unione Europea. Tra queste tematiche verrà discussa le possibilità di crescita dell’economia e della competitività in un mondo in trasformazione. Si valuterà la possibilità di rafforzare le imprese, il ruolo strategico dell’Ue e le sue priorità nell’attuale scenario geopolitico, Verrà analizzata la possibile integrazione economica dell’Albania, il modello europeo di innovazione, la tematica della difesa dei confini e della sicurezza per adattarsi alla nuova realtà e le strategie per garantire un’Europa più coesa attraverso la sicurezza interna.

La terza giornata, sarà dedicata all’Italia, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, autorità e numerose figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario nostrano. Verrà analizzato il punto di vista delle opposizioni governative, ma anche le tematiche legate alla giustizia e alla pubblica amministrazione, e quelle relative a università, ricerca, istruzione e lavoro.