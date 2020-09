Como torna quota zero nuovi contagi

La provincia di Como, dopo giorni di aumento di casi successivi in gran parte ai rientri dalle vacanze estive, torna a quota “zero”.

Un numero che non si registrava da qualche settimana. Stiamo parlando ovviamente dei nuovi contagi da Covid-19 che nelle ultime 24 ore sono rimasti inalterati.

Come tutti i lunedì, è sceso anche il numero dei tamponi totali effettuati in Lombardia, appena 9.088 (contro i 12.117 di domenica), per un totale in tutta la regione di 109 nuovi positivi (24 ore prima erano stati 198). Il dato più significativo è però quello del rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati, che è pari all’1,19%, in netta diminuzione rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi (domenica questo indice si attestava sull’1,63%.

Assieme alla provincia di Como, anche quella di Mantova e di Sondrio hanno fatto registrare zero nuovi positivi, mentre un solo positivo c’è stato a Varese, Pavia e Lodi.

A Lecco si è registrato un +2, a Monza Brianza un +19.

Positivo anche l’andamento dei ricoverati negli ospedali della Lombardia, ieri in calo di sei unità.

Nelle terapie intensive invece si è registrato un +1, per un totale regionale di 26 malati.

Negativo invece il conteggio dei morti, ieri raddoppiati e saliti di altre 6 unità (era stati 3 domenica) raggiungendo così il totale di 16.886 decessi dall’inizio della pandemia da coronavirus.