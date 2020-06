Coronavirus, pochi tamponi, ma la situazione in provincia migliora: un solo nuovo caso nel Comasco

Pochi tamponi processati, come abitualmente accade nel fine settimana, ma trend ancora in calo per i ricoverati e anche per il rapporto fra test effettuati e nuovi positivi, che sono solo 50 nelle ultime 24 ore in Lombardia. Un solo nuovo caso in provincia di Como.

Resta drammatico il numero delle vittime, che oggi comunque sono in diminuzione, 19 nelle ultime 24 ore per un totale di 16.131. Si conferma il trend in calo dei ricoveri, tre in meno in terapia intensiva, dove attualmente sono 167 i degenti e 46 in meno nei reparti non intensivi, con un totale di 3.085 pazienti Covid ricoverati.

