Comunali: a Nuoro Soddu rieletto sindaco

CAGLIARI, 09 NOV – Tris del centrosinistra ai ballottaggi nei tre Comuni della Sardegna dove si è dovuto ricorrere al secondo turno per l'elezione del sindaco. A Nuoro, unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale, l'uscente Andrea Soddu (di area centrosinistra sostenuto da quattro liste civiche) è stato rieletto con il 67% (8.841 voti), mentre il candidato del centrodestra, Pietro Sanna, si è fermato al 33% (4.355 voti). A Quartu Sant'Elena (Cagliari), terza città della Sardegna per numero di abitanti, ritorna sindaco dopo 19 anni Graziano Milia, anche lui di area centrosinistra sostenuto da sei liste civiche. Ha ottenuto il 57,2% (14.286 voti), mentre il candidato del centrodestra, il sardista Christian Stevelli, che era in testa al primo turno, si è fermato al 42,8% (10.683 preferenze). A Porto Torres (Sassari), vince Massimo Mulas del centrosinistra, eletto sindaco con il 53% (4.577 voti), mentre Alessandro Pantaleo del centrodestra, che anche in questo caso aveva ottenuto più voti di tutti al primo turno, si è fermato al 47%, con 4.065 preferenze.