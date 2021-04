Conferma del coprifuoco per tutti alle 22: protestano sia la politica sia i ristoratori

Neanche il tempo per gioire delle riapertura dei locali grazie alla zona gialla (che per la Lombardia dovrebbe essere confermata domani e in vigore da lunedì 26 aprile), che arriva sulla categoria dei bar e dei ristoranti la conferma del coprifuoco dalle 22 per tutto il mese di maggio, inserita nel decreto Draghi. Coprifuoco che potrebbe addirittura restare in vigore fino alla fine di luglio nel caso di un mancato miglioramento della situazione pandemica.

Le critiche alla decisione arrivano anche dalle istituzioni, a iniziare dal presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi, esponente di Forza Italia, partito di governo.

