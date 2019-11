Convegno su mal di schiena e stili di vita al liceo Volta

Afflligge tanti ed è causa di sofferenza. E’ il temuto mal di schiena che provoca disagio a una considerevole fascia della popolazione adulta e anziana. Se ne parlerà venerdì 22 novembre in occasione di un convegno pubblico che si terrà al Liceo classico e scientifico “Alessandro Volta” di Como con inizio alle 17. Il tema sarà affrontato secondo i vari approcci disciplinari: dalla chirurgia alla riabilitazione e alla terapia del dolore, passando per gli stili di vita. Tra i relatori, il dottor Marco Missaglia, specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia, docente alla Scuola nazionale di medicina degli stili di vita. L’evento è organizzato dalla Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna in collaborazione con la Radiologa e la Fisiatria della stessa azienda. Ingresso libero.