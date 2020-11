Coppa Italia, questa mattina la finalissima Briantea-Santo Stefano

Caccia all’unico trofeo messo in palio per la stagione 2019-2020, interrotta su ogni fronte – italiano ed europeo – nel momento in cui è scoppiata l’emergenza per il Coronavirus.

Il primo passo è stato compiuto: a Grottaglie, in provincia di Taranto, la UnipolSai Briantea84 Cantù ha conquistato la finale di Coppa Italia.

Nell’evento organizzato dalla federazione Fipic in Puglia i canturini ieri hanno battuto in semifinale la Pellicanò Reggio Calabria con il punteggio di 68-31.

I brianzoli ora sono attesi dalla gara decisiva, in programma questa mattina alle 11.30 con diretta su RaiSport: di fronte il Santo Stefano Avis, che dal canto suo ha ottenuto il pass con un 20-0 a tavolino dopo che Giulianova non si è presentata.

L’UnipolSai ha guidato la partita per tutti i 40’ al Palasport Campitelli; i calabresi hanno provato a reagire nel terzo quarto, ma il parziale è stato comunque in favore dei biancoblù (20-12). Miglior marcatore del match: Simone De Maggi con 16 punti.

Da segnalare il ritorno dopo un anno esatto dall’infortunio di Giulio Maria Papi, uno dei protagonisti dell’incontro, che ha messo a referto 10 punti. Debutto ufficiale in maglia UnipolSai per il giovane Luka Buksa.

«Tornare sul parquet dopo quasi 9 mesi ha dato tantissime emozioni – commenta Simone De Maggi – Volevamo giocare nel migliore dei modi e abbiamo raggiunto l’obiettivo».

Oggi, dunque, appuntamento per la Briantea84 contro un avversario che sarà sulla carta più fresco, visto che la sua semifinale è saltata.

Di fatto questa sarà l’ultima partita ufficiale del 2020 per i canturini e per il movimento del basket i carrozzina italiano.

A causa dell’emergenza sanitaria, la Fipic ha infatti deciso di spostare l’esordio dei campionati tricolori dal prossimo fine settimana all’inizio del prossimo anno.