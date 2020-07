Coronavirus, Currò (M5S) attacca la Lega: «Non c’è rispetto per le vittime»

“Neanche quando le forze politiche devono dimostrare unità d’intenti e collaborazione istituzionale la Lega riesce ad essere pienamente rispettosa e collaborativa”. Lo dichiara il parlamentare comasco del Movimento 5 Stelle Giovanni Currò.

“Hanno annunciato il proprio voto favorevole all’istituzione della giornata in memoria delle vittime del Coronavirus, ma nonostante ciò hanno usato la tribuna politica e istituzionale della Camera per fare l’ennesima propaganda elettorale fuorviante e falsa. Nel suo intervento di stamani, la collega Murelli, prima di annunciare il voto favorevole, ha deciso di fare un elenco di slogan propagandistici, attaccando il Governo e la maggioranza, sparando le ennesime falsità e fake news come, ad esempio, l’importazione del virus da parte dei migranti o fuorviando le parole della viceministra Castelli. Il rispetto oltre che con i fatti va dimostrato a parole”, prosegue Currò.

Il deputato conclude: “Semplicemente vergognoso e irrispettoso della giornata che vogliamo istituire. Di fronte alle avversità e alla morte l’intento deve essere quello di unirsi, non di usare l’intervento parlamentare per avere quindici minuti di notorietà warholiana”.