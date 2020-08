Coronavirus, quindici nuovi positivi nel comasco. In regione 119 casi

Sono 119 i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia. Dato emerso a fronte di circa diecimila tamponi. Di questi sono 15 quelli segnalati in provincia di Como.

Fortunatamente non si registrano nuovi decessi mentre aumentano i guariti. In crescita però anche i ricoverati nei reparti di malattie infettive (+5). Stabili le terapie intensive. Come detto oggi sono stati effettuati circa 10mila tamponi, un milione e mezzo dall’inizio della pandemia.

Ecco il dettaglio provincia per provincia dei nuovi casi. Sono 37 i positivi a Milano, di cui 19 a Milano città. A seguire: Bergamo 5; Brescia 25; Como 15; Cremona 0; Lecco 1; Lodi 0; Mantova 2; Monza e Brianza 6; Pavia 6; Sondrio 1; Varese 5.