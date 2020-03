Coronavirus, sesto contagio a Como, è un cittadino del capoluogo. In Canton Ticino i casi sono saliti a 20

Salgono a sei i casi di cittadini comaschi che hanno contratto il Coronavirus. All’84enne di Lipomo – il primo paziente lariano – si erano aggiunti nei giorni successivi i casi dell’Erbese, di Montano Lucino, di Turate e della Bassa Comasca. Ieri, un nuovo contagio: una persona residente in città. Nel frattempo, è guarito – ed è stato dimesso dal Sant’Anna – un giovane di Tradate curato per otto giorni dai medici dell’ospedale lariano. Il tampone è risultato negativo.

Como resta, al momento, una delle zone meno colpite dal Coronavirus. Soprattutto se si considera che il contagio, in Lombardia, si estende al momento rapidamente e in modo diffuso.



L’emergenza oltreconfine

Anche il Canton Ticino, come fa da una settimana, ha aggiornato ieri il bollettino quotidiano dei contagi. I casi oltreconfine sono 20, compreso il milite di Bellinzona trovato positivo in una caserma a Wangen, nella Svizzera tedesca. L’ultimo caso rivelato ieri riguarda una guardia di confine di Chiasso, collega dell’uomo che qualche giorno fa era stato trovato positivo al Covid-19. Altri tre in Ticino riguardano operatori della sanità attivi in strutture ospedaliere del Cantone.

Il consueto approfondimento sul Corriere di Como in edicola venerdì 6 marzo