Coronavirus, sul Lario un solo positivo

Dati al momento positivi e rassicuranti, sul fronte Covid-19, sia a Como sia in Lombardia. La curva dei contagi, nella nostra provincia, si mantiene praticamente piatta ormai da un paio di settimane. Anche oggi è stato registrato un solo nuovo caso.

Nella Regione, invece, i nuovi positivi sono stati 55 ed è stata confermata pure una vittima (il totale complessivo dei decessi sale in questo modo a 16.807).

Le ultime 24 ore, quindi, stando almeno ai numeri diffusi dal bollettino quotidiano dell’assessorato regionale al Welfare, non alimentano preoccupazioni sul Lario. Aumenta di due pazienti il numero dei ricoverati in terapia intensiva e sono 10 in più quelli in cura nei reparti Covid. I 55 nuovi positivi (di cui 9 definiti “debolmente positivi” e 13 a seguito di test sierologici) sono stati registrati sulla base di 8.419 tamponi processati.

Sono invece 110 i guariti e i dimessi. Dall’inizio dell’epidemia, i lombardi che hanno contratto il virus e ne sono poi usciti sono stati 72.028.

Tutte le province hanno fatto segnare progressioni minime del numero dei positivi con l’eccezione di Milano (17 nuovi casi), Bergamo (11) e Brescia (11). Zero contagi a Lecco e, come detto, un solo nuovo positivo in provincia di Como.