Covid-19 sul Lario, altri quattro positivi

Secondo giorno senza vittime oggi in Lombardia, mentre con 11.207 tamponi processati sono 88 i nuovi casi accertati, dei quali 17 debolmente positivi e 13 effettuati dopo l’esame sierologico. Picco di guariti e dimessi nelle ultime 24 ore, 616 nella regione, mentre negli ospedali restano 13 i malati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri e 3 in meno quelli nei reparti non intensivi, 151 complessivamente. Nel Comasco oggi sono stati quattro i nuovi casi accertati. Le province con il maggior numero di nuovi contagi sono Bergamo e Brescia con 17. Solo a Lodi ieri non si sono avuti contagi.