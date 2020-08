Coronavirus, tornano a crescere i numeri sul Lario: 8 nuovi positivi

Crescono i casi di Covid-19 in Italia, in Lombardia e nel Comasco. Dopo giorni di relativa tranquillità, con numeri spesso vicini allo zero, negli ultimi giorni la tendenza nella nostra provincia aveva portato a raggiungere spesso livelli lievemente più alti. Dato confermato anche oggi, con il +8 fatto registrare dal nostro territorio, che ha portato il totale dei positivi dall’inizio della pandemia da coronavirus a 4.197. Scorrendo i dati forniti dalla Regione Lombardia, non si registrano focolai particolari, ma gli otto positivi sono sparsi su diversi comuni: solo Bellagio ha fatto registrare un +2, superiore dunque all’unità.

In cima resta sempre la città di Como, senza incrementi e ferma a 522.

