Coronavirus: Toscana sale a 268 morti

(ANSA) – FIRENZE, 2 APR – Sono 406 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino e 15 i nuovi decessi, in più, nella regione. Il numero dei contagi è in crescita anche per l’aumento di tamponi fatti (4.149 nelle ultime 24 ore, numero più alto in un giorno finora), in particolare nelle Rsa. Sono quindi 5.273 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, spiega la Regione Toscana, fra cui 50 guarigioni virali (negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 166 guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 268 decessi totali. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 4.789. I ricoveri, ad oggi sono in totale 1.430 (ieri erano 1.417; si registra quindi un aumento contenuto di 13 ricoveri) di cui 295 in terapia intensiva (ieri erano 297, quindi due in meno). Dal 1° febbraio sono stati fatti 40.724 tamponi, su 35.721 persone, mentre dal monitoraggio giornaliero risultano ora 14.340 le persone in isolamento domiciliare.