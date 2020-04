Coronavirus: Veneto, +140 positivi

(ANSA) – VENEZIA, 2 APR – Crescono di 140 i casi i positività al Sars-Covid2 in Veneto, raggiungendo la quota di 10.251 da inizio dell’epidemia, ma diminuiscono i malati in terapia intensiva. I decessi oggi sono 14 (525) in totale. I pazienti in area non critica sono 1.719 (+49). I malati in terapia intensiva sono 335 (-10). Lo spiega il bollettino della Regione Veneto. I casi attualmente positivi sono 8.990, quelli dei negativizzati virologici 705. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 556. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 20.278. I dimessi sono 1.004.