Covid, 14 nuovi casi in provincia di Como

Contagi sempre sull’altalena, in provincia di Como, dove sono stati registrati oggi 14 nuovi casi di Coronavirus, a fronte dello zero fatto segnare lunedì.

Dall’inizio della pandemia, le persone che hanno contratto la malattia sul Lario sono state 4.441. Di queste, quasi mille sono residenti tra Como (562 casi) e Cantù (442). La percentuale dei contagiati sul totale della popolazione residente in provincia rimane comunque largamente inferiore all’1% (attualmente è dello 0,74%), la metà di quella della provincia di Brescia (1,32%) e della provincia di Bergamo (1,3%), i due territori più colpiti dal virus in Lombardia.

Il quotidiano bollettino inviato dall’agenzia stampa della Regione ha messo ieri in evidenza il crescente numero di tamponi effettuati – 20.781 – con 271 nuovi positivi riscontrati (per un rapporto tra analisi e contagi fissato all’1,3%).

Aumentano, come sempre, i guariti e i dimessi (+158). E crescono, seppure di poco, anche i decessi: 2 nelle ultime 24 ore, che portano il totale complessivo delle vittime a 16.888.