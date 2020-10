Covid-19, a Como 17 nuovi casi di contagio

Diciassette nuovi casi di Covid in provincia di Como, e altrettanti in Canton Ticino. Lungo la fascia di confine il Coronavirus non molla purtroppo la presa e fa salire la preoccupazione dei cittadini, i quali attendono adesso di conoscere i nuovi provvedimenti che il governo assumerà per decreto con l’obiettivo di contrastare il ritorno del virus.

In Lombardia i tamponi nelle ultime 24 ore sono stati oltre 16mila e l’incidenza dei positivi (350) superiore al 2%.

Numeri che gli esperti non considerano allarmanti ma che devono in ogni caso spingere tutti a comportamenti virtuosi. Quindi: mascherina sul volto, distanziamento, lavaggio frequente delle mani.