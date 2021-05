Covid-19, altre 4 vittime in provincia di Como

Nuovi contagi ancora contenuti in provincia di Como. I casi registrati oggi sono 66 (erano 22 lunedì). Il tutto a fronte di 33.979 tamponi – 14.365 molecolari e 19.365 antigenici – realizzati oggi (erano stati 16.223 quelli eseguiti a inizio settimana). Purtroppo il numero dei decessi nel Comasco si appesantisce di altre 4 vittime passando a un numero globale pari a 2.237 vittime. A livello regionale sono 788 i nuovi positivi (2,3%) e purtroppo si contano in Lombardia altri 30 decessi per un totale impressionante, da inizio o pandemia, pari a 33.235. Il rapporto tra guariti e dimessi è nel totale pari a 745.814 (+1.723), di cui 3.064 dimessi e 742.750 guariti.

Continuano intanto a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive che hanno raggiunto quota 454 (-25) e negli altri reparti con un dato di 2.556 (-112).

Questa infine la suddivisione nei vari territori: Milano: 256 di cui 98 a Milano città, Bergamo: 48, Brescia: 102, Cremona: 31, Lecco: 35, Lodi: 16, Mantova: 36, Monza e Brianza: 45, Pavia: 59, Sondrio: 3, Varese: 63.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali dell’Asst Lariana sono a quota 189. Di questi 144 all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (11 in Rianimazione); 22 all’ospedale di Cantù (2 in Rianimazione e 6 in Pronto soccorso) e infine 17 a Mariano Comense.