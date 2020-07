Covid-19, Como supera quota 4.100 contagi

Coronavirus, il bollettino quotidiano della Lombardia parla di 115 nuovi casi positivi, «35 dei quali a seguito di test sierologici e 34 “debolmente positivi”». Sul Lario i nuovi contagi sono stati soltanto due, il dato più basso tra tutte le province lombarde: il totale dall’inizio della pandemia raggiunge così quota 4.101.

Gli unici numeri certi riguardano i tamponi effettuati in Lombardia (9.758), i guariti o dimessi nella regione, saliti a 67.871 (+261 nelle ultime 24 ore) e i ricoverati. Questi ultimi sono 41 in terapia intensiva (lo stesso numero del giorno precedente) e 241 in reparto. Il numero delle vittime giornaliere, sempre in Lombardia, diminuisce. Oggi sono state soltanto 4.

